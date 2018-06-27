Архитектор: Бернардацци хотел сделать из Кишинева Венецию

Великий зодчий Кишинева и Одессы Александр Бернардацци вынашивал грандиозный план по превращению нашего города в подобие Венеции — об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал архитектор Александр Боярчук.

"Бернардацци предлагал из Кишинева сделать Венецию. Элементарно! Мы стоим на грунтовых водах. И их в столице очень много. И никто не предполагал в его время, что у нас будут стоять 20-этажки — при Бернардацци выше четырех этажей не было. Такого как сейчас давления на землю не было. Предполагалось сделать каналы и выпустить эти подземные источники", — рассказал Боярчук.

Увы, планам зодчего не суждено было сбыться, однако и без каналов и гондольеров молдавская столица, по мнению собеседника, не так давно была исключительно красивой.

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"Кишиневом все восторгались и без этой нереализованной идеи. Причем, не старым городом, а постройками времен СССР. Восторгались теми же воротами города — мои коллеги из других городов спрашивали, действительно ли Кишинев так красив как на фотографиях. А здание Президентуры — и поднялась же рука его ломать", — с горечью отметил архитектор.