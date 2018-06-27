Данюк: на саммите ЕС решится судьба Меркель

Очередной саммит ЕС пройдет 28 и 29 июня. Главными темами станут экономика и миграция. Помимо того, что будет обсуждаться проблема миграционного кризиса в Европе, решится и судьба Ангелы Меркель, считает политолог Никита Данюк.

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"Саммит будет посвящён самой главной проблеме Европы — миграционному кризису. С 2015 года на территорию ЕС прибыло около 1,6 миллиона беженцев. Причем, большая часть прибыла именно в 2015 году, когда Ангела Меркель "открыла свои объятия" для беженцев с Ближнего Востока и Северной Африки, поэтому вполне возможно, что на этом саммите будет решена и политическая судьба Меркель. Ей уже выдвинули ультиматум: если она не найдет решения по вопросу мигрантов, то Зеехофер имеет достаточно полномочий, чтобы закрыть границы, и начать высылать мигрантов из Германии", — отметил в эфире радио Sputnik политолог Никита Данюк.

Он также добавил, что по итогу саммита вряд ли будет выработано какое-то решение.

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"ЕС подходит к этому саммиту не сплочённо. До этого была проведена рабочая встреча между Германией, Францией, Грецией, Болгарией, Италией, но она закончилась полным провалом. Никакого плана действий выработано не было", — заключил эксперт.