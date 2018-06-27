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Корнелиу Чуря
© Sputnik / Rodion Proca

Чуря: сможет ли суд отменить результаты и парламентских выборов

Сказано в эфире
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Политолог рассказал о том, станет ли непризнание результатов выборов молдавской политической традицией.

Кишинев почти на год остался без мэра — решение об отмене результатов местных выборов в молдавской столице признано окончательным. О том, был ли суд независимым, мнения экспертов разделились, однако никто не отрицает, что данное решение стало новым для страны прецедентом.

Возможно ли повторение подобной ситуации, скажем, непризнание парламентских выборов состоявшимися, в силу различных нарушений — на этот вопрос в эфире радиостудии Sputnik Молдова ответил политолог Корнелиу Чуря.

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"Нельзя полностью исключать такого развития событий, но это очень нежелательно. Мне кажется, что это решение суда — один из звонков, который все стороны должны всерьез принять во внимание и прийти к созданию минимального консенсуса. Касательно основных правил игры: Диалог должен начаться, правые должны понять, что если они будут вести линию полного отрицания власти и нежелания сотрудничества, то власть будет готова идти на конфронтацию", — сказал эксперт.

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Теги:
Андрей Нэстасе, протесты, Корнелиу Чуря, Молдова, Кишинев, Политика


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