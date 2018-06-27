Эксперт: людям вживляют чипы, чтобы контролировать их, а не облегчить жизнь

В Швеции людям начали массово вживлять микрочипы под кожу. Желающих осуществить данную процедуру уже больше трех с половиной тысяч. Данный микрочип сможет осуществлять функции ключа от квартиры, пропуска в офис, интернет-кошелька, билета в транспорте.

Доцент кафедры истории и политики стран Европы и Америки МГИМО Ольга Четверикова считает, что это делается с целью поставить людей под тотальный контроль.

"Это своего рода тренд не только в Швеции, но и во всем мире. Два года назад в российских школах проводили "Час кода", показывали видео, где Охлобыстин наглядно демонстрировал, как вживлять чип между большим и указательным пальцем руки. В этом смысл той самой "цифровой экономики" — поставить людей под контроль, заменить человека цифровой копией", — отметила собеседница радио Sputnik Беларусь.

По ее словам, люди даже не хотят сопротивляться этому процессу.