Фитин: цель Запада – не допустить конкуренции со стороны России

Участники специальной сессии конференции государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия (ОЗХО) в Гааге уделили немало внимания России — правда, исключительно с позиций ее демонизации, Такое мнение высказал эксперт РИСИ Владимир Фитин.

"Основная тема заседания — наделение ОЗХО новыми несвойственными и непредусмотренными в ее уставе функциями. Смысл в том, что ОЗХО сможет не только проводить аналитику и экспертизу ситуаций с химическим оружием, но и называть виновных, по ее мнению, в применении того или иного вида оружия, что позволит развязать ей руки в оказании давления на Россию", — заявил эксперт.

Фитин также отметил, что ущемление России в любом расследовании проявляется достаточно открыто и никого уже не удивляет.

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"Запад вновь пытается использовать многочисленные рычаги давления на Россию через различные организации, такие как ВАДА и ОЗХО. Он будет продолжать изыскивать новые доводы и возможности для того, чтобы давление на Россию не ослабевало. Главная цель Запада — не допустить появления сильного конкурентного государства, которое может противостоять концепции монополярного мира", — резюмировал политолог.

В конце мая глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон настаивает на созыве специальной сессии для обсуждения ситуации с применением химоружия в Сирии и инцидента с возможным отравлением экс-сотрудника российских спецслужб в Солсбери.

Инициативу о встрече поддержали также Австралия, Болгария, Германия, Канада, Франция, Новая Зеландия, Польша, Румыния, США и Япония, сообщает РИА Новости.