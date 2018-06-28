Светов: желающим переехать в Россию будет проще получить вид на жительство

Президент Российской Федерации Владимир Путин дал указание МВД и министерству труда до сентября текущего года разработать законопроект по упрощению получения вида на жительство для иностранных граждан.

Политолог и журналист Юрий Светов назвал в эфире радио Sputnik данное решение правильным, но запоздалым.

"Люди всегда недоумевали, почему Россия не сделала этого раньше. Мы же видим, как другие страны, с легкостью раздают свои паспорта, если человек как-то связан с этой страной, имеет какие-то корни, или говорит на этом языке. А у нас люди проходят целые круги бюрократических препон, чтобы получить гражданство. Если у человека родственники — выходцы из России, если он владеет русским языком, то нам эти люди нужны", — отметил Юрий Светов.

По его словам, весь мир сейчас борется за работоспособных мигрантов.