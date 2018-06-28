Политолог: перед выборами в парламент партиям придется решить ряд задач

Осенью 2018 года истекает мандат действующего парламента Молдовы, и в стране пройдут выборы в высший законодательный орган республики. К сожалению, геополитическая тема, не один год отвлекающая людей от взвешенной оценки реальных качеств и обещаний партийных лидеров, вновь будет самой популярной. Такую точку зрения высказала в эфире радиостудии Sputnik Молдова доцент кафедры политических наук Молдавского Государственного университета Анжела Колацки.

"Сейчас у всех партий есть серьезные задачи. С одной стороны, им нужно предложить нечто новое, но не очень новое. То есть, наше пресловутое геополитическое разделение будет использовано максимально, с этим придется мириться еще несколько электоральных циклов", — сказала Колацки.

© Sputnik / Miroslav Rotari Парламентские выборы в Молдове: кто займет кресла депутатов

Вместе с тем перед политическими партиями страны стоит ряд задач, без решения которых попасть в законодательный орган страны партиям будет проблематично, уверена политолог.

"Этой осенью нужно найти тех людей, которые в одномандатных округах смогут набрать большее количество голосов. Людей, которые смогут взять избирателя обаянием, будут очень убедительными для электората. Либо придется уже сейчас думать о предэлекторальных, негласных соглашениях. К примеру — в этом округе мы видим, что ваш кандидат побеждает и бороться с ним бесполезно, мы его негласно поддержим, а взамен вы нас поддержите в другом округе", — отметила эксперт.