Кротенко: приезд в Молдову мигрантов из Африки и Азии неизбежен

Число граждан, уезжающих из Молдовы за границу, продолжает расти, а население страны сокращается с каждым годом. Однако, в то время как местные жители спешат покинуть республику, в других странах находятся желающие сюда приехать.

Так, Молдова скоро не сможет обходиться без мигрантов, которые будут приезжать сюда, в основном, из стран Африки и Азии, заявил в эфире радиостудии Sputnik Молдова экономический эксперт Юрий Кротенко.

"Действительно, обсуждаются самые разные проекты, в том числе было предложение взять квоту другой страны на мигрантов. У нас есть миграционные центры, в этом плане у нас все в порядке. Друге дело в том, сколько их будет, и как мы будем их сюда привлекать. Но то, что мы не обойдемся в будущем без мигрантов — это факт. Просто так сложатся обстоятельства, что здесь их будет достаточно много — и азиатов, и африканцев", — рассказал Юрий Кротенко.