Архитектор Боярчук: Молдове нужна новая столица

Кишинев уже не тот… Эту точку зрения часто выражают люди, рожденные сразу после Второй мировой войны и позже — те, кто застал этап советской застройки столицы. Еще более радикально на состояние Кишинева и возможность его реконструкции смотрит архитектор Александр Боярчук. Он считает, что преобразовать Кишинев уже не получится, а проще построить новую столицу.

"Дешевле построить новую столицу, чем сносить все незаконные строения и переделывать Кишинев. Можно говорить о запуске "воздушного трамвая" и о прочих мероприятиях — конечно, что-то из этого можно воплотить, но город от этого лучше не станет. Чтобы стал — нужно сломать половину новостроек. А для этого надо издать ограниченный закон о том, как отнимать собственность", — сказал архитектор.

Более того, Боярчук уверен, что постройка новой столицы решит и одну из главных политических проблем Молдовы.

"Самое разумное — это сделать новую столицу на Днестре, что, помимо прочего, послужило бы и реинтеграции Молдовы", — сказал он.