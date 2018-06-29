Эксперт: в Молдове происходит имитация евроинтеграции

Евроинтеграция Молдовы давно стала привычной политической присказкой. При этом, за несколько лет позитивное отношение граждан к этому процессу всерьез уменьшилось, что демонстрируют многочисленные социологические опросы. Все дело в том, что в стране происходит имитация евроинтеграционных процессов — такую точку зрения высказала в эфире радиостудии Sputnik Молдова доцент кафедры политических наук Молдавского государственного университета Анжела Колацки.

"К сожалению, прорыва в западном направлении не произошло. Того, на что многие делали упор — не политики, а простые граждане, которые поверили в евроинтеграцию. Они всерьез думали, что произойдет прорыв и модернизация нашего государства. Мы притворяемся, что мы модернизируемся, что мы строим новое государство", — констатировала эксперт.

Меньше всего в модернизации страны заинтересованы сами политики, которые ее и провозглашают, утверждает политолог и объясняет этот, на первый взгляд, парадокс.

"Рядовому гражданину это нужно, хотя он не в полной степени это осознал, а большей части политиков, которые находились у власти энное количество лет, нет. Они не заинтересованы в этом, потому что тогда им на пятки начнут наступать другие, и придется всерьез работать", — отметила Колацки.