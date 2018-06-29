Захарова: успех ЧМ в России признали даже те, кто призывал его бойкотировать

Большой скандал разгорелся в преддверии начала чемпионата мира по футболу, который сейчас проходит в России. Тогда представители Великобритании, Украины и других стран призывали своих болельщиков бойкотировать это событие.

А вдруг они договорятся: почему Запад опасается встречи Путина и Трампа>>>

Однако, несмотря на это, тысячи болельщиков из разных стран все-таки приехали на мундиаль.

"Мы с радостью отмечаем, что успех чемпионата мира, который проводится в России, вынуждены признать даже те, кто был настроен неоднозначно и к мероприятию, и вообще к российской тематике. Недавно министр иностранных дел Литвы отметил, что не видит эффекта от идей, которые распространялись в Украине, Великобритании и некоторых других странах относительно бойкота чемпионата", — заявила представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Она также отметила важность отделения спорта от политики.

"Самое главное, что мы видим сегодня — разделение на тех, кто хочет и пытается изолировать, и обычных людей, которые понимают, что такие понятия как мир, добрососедство и спорт ради мира превыше политизации этих вопросов", — заключила Захарова.