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Петр Олейник
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Олейник: люди покупают недвижимость в Молдове, чтобы сохранить свои деньги

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Эксперт в области недвижимости Петр Олейник рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова о том, растет ли в республике спрос на недвижимость.

Все больше граждан Молдовы продают свое жилье в республике и уезжают за границу. И, если раньше, проработав какое-то время за рубежом, они возвращались в страну и покупали новую недвижимость, то сейчас мало кто из них возвращается.

"Доля уезжающих после продажи недвижимости увеличивается с каждым годом. Если раньше больше половины тех, кто продавал жилье, позже покупали здесь какую-то другую недвижимость, то сейчас люди продают дома и не собираются сюда возвращаться. Раньше продавали площадь поменьше — покупали побольше, или наоборот", — отметил Петр Олейник в эфире радиостудии Sputnik Молдова.

По его словам, еще одним фактором, стимулирующим рынок недвижимости, является внутренняя миграция.

"Люди из регионов все больше переезжают в Кишинев и покупают тут жилье. Помимо этого, продолжается и инвестирование в недвижимость с целью сбережения капитала. Для человека, который 10-15 лет проработал за границей, другого варианта сберечь свои деньги нет", — заключил эксперт.

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Теги:
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