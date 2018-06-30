Ковалева: эти профессии самые стрессовые

Каждый человек ежедневно испытывает стресс. Его причиной может стать пролившийся утром кофе, пробка на дороге, неприятности на работе и многое другое.

Есть ряд профессий, сопряженных с регулярным нервным напряжением, однако бороться с ним можно, считает психолог Елена Ковалева.

"Чем больше сил отдает человек на работе, тем сильнее он испытывает стресс. Вопрос в том, готов ли он к таким затратам? Поэтому для одного не будет никаких проблем на стрессовой работе, а для другого они будут даже на более спокойной", — отметила собеседница радиостудии Sputnik Молдова.

Елена Ковалева также рассказала, какие профессии обычно приводят к серьезному стрессу.

"Главным раздражителем для человека является другой человек. Поэтому те профессии, которые относятся к категории человек-человек, наиболее стрессовые", — заключила психолог.