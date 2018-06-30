Серебрянский: излучения от гаджетов могут спровоцировать опухоли

Главный вред мобильных телефонов и других гаджетов — электромагнитное поле, которое оказывает губительное влияние на организм человека, особенно на детский, заявил в эфире радио Sputnik заслуженный врач России Юрий Серебрянский.

"Детский организм слабее, он поглощает электромагнитное излучение на 50-70% больше, чем взрослый. Из-за излучения у детей наблюдается нервозность, капризы, снижение иммунитета и другое", — объяснил эксперт.

По его словам, излучение способно вызывать сбои в гормональной системе, а также в памяти, из-за него нарушается концентрация внимания даже у молодых людей.

"Имеют роль все факторы — удаленность электромагнитного поля, его сила, где аппарат находится. Если излучение воздействует на ухо, это может спровоцировать повреждение центральной нервной системы вплоть до развития опухолевых заболеваний головного мозга", — отметил врач.

Также частое использование гаджетов, по словам Серебрянского, вызывает зависимость, чем-то схожую даже с алкогольной или наркотической.