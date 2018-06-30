Катринич: к 2020 году число онкозаболеваний в мире увеличится вдвое

В Молдове ежегодно от рака умирают порядка шести тысяч человек. С каждым годом эта цифра растет как в республике, так и во всем мире. Более того, согласно прогнозам специалистов, к 2020 году число онкологических заболеваний в мире увеличится в два раза.

"По прогнозам Всемирной Организации здравоохранения, до 2020 года мы ожидаем удвоения всех случаев онкозаболеваний. Этому есть много объяснений. Во-первых, население начинает жить дольше, а онкология — это заболевание людей от среднего возраста и старше. Во-вторых, влияет и экология, которая только ухудшается", — пояснила Катринич в эфире радиостудии Sputnik Молдова.

Собеседница также отметила, что большую роль играет то, что мы едим, пьем, и какой ведем образ жизни.