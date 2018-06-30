Коротченко: вот, зачем США создают военно-космические войска

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп распорядился создать военно-космические силы, которые станут шестым видом войск.

Для чего это делается, в эфире радио Sputnik объяснил военный обозреватель Игорь Коротченко.

"Мы должны вспомнить знаменитую доктрину Рональда Рейгана, в соответствии с которой США провозгласили в качестве своей главной цели безраздельное господство в космосе, чтобы не дать никакой другой стране выйти на уровень США. Во времена Рейгана эти амбициозные цели не были реализованы, потому что такая технологическая возможность для США отсутствовала", — заявил Коротченко.

Сегодня же, как отметил собеседник, научно-технологический процесс позволяет Соединенным Штатам начать поэтапную реализацию всей доктрины Рейгана, но уже при Трампе.

"Для России и всех остальных стран — это новый и очень опасный поворот событий. Дело в том, что новые разработки США будут выведены в космос, а это новое оружие", — подчеркнул Коротченко.