Нарколог: какие напитки пить, чтобы не заболеть алкоголизмом

Употребление алкогольных напитков давно стало частью образа жизни и культуры человеческой цивилизации, однако многих и сейчас волнует вопрос — как безопасно употреблять спиртные напитки, чтобы минимизировать вред для физического и психического здоровья и не приобрести алкогольную зависимость? Есть ли разница, какой именно напиток вы предпочитаете? На эти вопросы в эфире радиостудии Sputnik Молдова ответила врач-психиатр и нарколог Лилия Федорова.

"Разумеется, не все равно, что именно вы пьете. Можно вспомнить о переносимости разных напитков разным образом у людей и о том, что мужчины и женщины по-разному относятся к алкоголю. Вспомнить также о традициях, обрядах и ритуалах. Но понятно, что в любом алкогольном напитке содержится спирт, и в одном напитке его концентрация — 2%, в другом — 12%, в третьем — 40% и так далее. Но все сводится к спирту, поэтому безопасных напитков, содержащих спирт, не бывает", — сказала врач.

Впрочем, есть и хорошие новости — традиционный молдавский напиток, по мнению эксперта, наименее вреден для организма при разумном употреблении.

"Можно говорить о том, что менее опасно. Конечно, это тот напиток, который имеет и вкусовые компоненты, который может быть к месту — как гастрономический продукт. Не сам по себе, а во время приема пищи. Поэтому можно сказать, что самым приятным алкогольным напитком является вино при его правильной утилизации", — резюмировала Федорова.