Лесник: политика "малых шагов" работает успешно

Вице-премьер по реинтеграции рассказала в эфире радиостудии Sputnik Молдова об оптимальной на данный момент политике по сближению Кишинева и Тирасполя.

Еще в 2016 году специальный представитель по процессу приднестровского урегулирования действующего председателя ОБСЕ от Германии заявил, что предложенная Берлином политика "малых шагов" по взаимодействию Кишинева и Тирасполя является оптимальной.

В 2018 году она продолжает действовать и приносить свои плоды, в этом уверена вице-премьер по реинтеграции Кристина Лесник. Именно об этом она рассказала в эфире радиостудии Sputnik Молдова.

"Нужно прояснить этот момент для всех: политика "малых шагов" — это политика которая сейчас внедряется, и она видна больше всего. Она действительно работает. Для политического разрешения конфликта нам нужно постараться, чтобы через политику "малых шагов" возникло взаимное доверие", — сказала Лесник.