Врач-инфекционист: дети и уличные животные – есть ли опасность

Заведующая реанимационным отделением Инфекционной больницы имени Тома Чорбэ Галина Кирьякова рассказала о том, к чему может привести возня детей с дворовыми животными.

Дети обожают животных, а животные — детей. Издавна в наших городских условиях существует категория не бродячих, а дворовых животных — кошки и собаки без определенного хозяина, но при этом сытые и ухоженные, за которыми присматривает много людей. Вместе с тем, порой, можно услышать мнение о чрезвычайной заразности этих животных.

Свое мнение по этому поводу в эфире радиостудии Sputnik Молдова высказала врач-инфекционист, заведующая реанимационным отделением Инфекционной больницы имени Тома Чорбэ Галина Кирьякова.

"С любой инфекцией можно встретиться и в детском возрасте, и в зрелом. Но нельзя забывать про развитие доброты по отношению к животным и людям. Усиленно целовать дворовых животных, конечно, не стоит — хотя и они есть разные, есть очень чистые, за которыми ухаживает весь дом, делает им дегельминтизацию", — сказала врач.

Польза от общения с живым существом явно перевешивает возможный вред, уверена собеседница.

"Радует, что сейчас есть много добрых детей и много добрых взрослых, которые занимаются такими животными. Вероятность заразиться существует всегда, но не такая высокая, как многие считают. Бывает токсокароз, токсоплазмоз. Но, лично я — любитель животных и я за то, чтобы дети с ними контактировали. Тем более в городских условиях, где дети часто не отличают лошадь от ослика", — объяснила врач.