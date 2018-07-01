Политолог: миграционный кризис – теперь и в США

Миграционный кризис в США набирает обороты, и чем дальше, тем больше критики льется на американского лидера Дональда Трампа и его администрацию за жесткие действия в отношении нелегальных мигрантов, однако удивляться этому не стоит — такое мнение высказал эксперт РИСИ Илья Кравченко.

"В самом начале своего президентства Дональд Трамп четко дал понять, что никакой поблажки касательно свобод мигрантов и приема беженцев с Востока, регулирования деятельности миграционных и этнических организаций на территории страны, а также предоставления финансирования так называемым городам-убежищам, не будет", — сказал эксперт РИСИ.

Что характерно — Трамп решает проблему исключительно жесткими методами, которые ему еще "отольются" в будущем, уверен политолог.

"Это приводит, например, к тому, что детей и родителей разлучают на границе из-за отсутствия документов. Тех, кого разделяют, переводят во временные лагеря и присваивают номера. Критики президента уже сопоставили ситуацию с нацистскими лагерями смерти. Хоть это и несопоставимые вещи, но то, как это преподносится в СМИ, приводит лишь к нарастанию недовольства среди населения решениями Трампа и усугублению проблемы", — резюмировал Кравченко.