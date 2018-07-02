14:21 02 Июля 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.62
  • USD16.85
  • RUB0.27
  • RON4.21
  • UAH0.64
Поиск
Виорел Гырбу
© Sputnik /

Гырбу: у молдавских бизнесменов нет воображения

Сказано в эфире
Получить короткую ссылку
124 0 0

Экономист Виорел Гырбу рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова, почему молдавские предприниматели "прогорают", следуя модным тенденциям в бизнесе.

По словам собеседника, молдавские инвесторы предпочитают вкладывать свои деньги в уже кем-то опробованный вид деятельности, следуя узким, но надежным бизнес-идеям. Причем такой подход касается как малого, так и крупного бизнеса.

"У нас предприниматели не имеют "жилы", они не знают, во что инвестировать. Сначала появились в Кишиневе маршрутки, все бросились в этот бизнес. Если кто-то заметил, в определенный момент в Молдове начали покупать лимузины для свадеб, их были сотни, больше, чем в Лас-Вегасе. Странная ситуация. У нас, если кто-то начинает бизнес, все кидаются и думают, что напали на золотую жилу", — отметил экономист.

Супермаркет
Gina Sanders
Мал да удал: можно ли в Молдове разбогатеть, открыв очередную "алиментару"

Естественно, что в этой ситуации происходит перенасыщение рынка, многие бизнесмены не выдерживают конкуренции и закрывают предприятие.

"У нас не так много идей для бизнеса, и наши предприниматели не так уж сообразительны. Мне кажется, то же самое объяснение можно отнести к рынку недвижимости", — резюмировал эксперт.

По теме

Бизнес на водительских правах в Молдове: штраф до 10 тысяч евро или тюрьма
Преступный бизнес: как несколько молдаван зарабатывали миллионы
Подпольный бизнес, или как можно потерять 25 миллионов евро
Реклама на кладбище: циничный бизнес на покойниках
Теги:
банкротство, инвестиции, бизнес, капитал, Молдова, Виорел Гырбу, Молдова, Кишинев, Экономика, бизнес и финансы


Правила пользованияКомментарии

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Президент Латвии Раймондс Вейонис с супругой, одетые в народные костюмы, во время шествия участников Праздника песни и танца
    Неловкая ситуация

    Латвийцы снова посмеялись над выступлением президента Раймондса Вейониса – глава государства забыл свою речь и пожелал всем прекрасной погоды.

  • Дворец великих князей литовских
    Княжеский ремонт

    В Вильнюсе завершилась реставрация Дворца литовских князей - работы продолжались 15 лет и обошлись практически в сто миллионов евро.

  • Автобусы пригородного сообщения.
    Передайте за проезд

    С 1 июля почти на всей территории Эстонии введен бесплатный проезд в общественном транспорте. Почему четыре из 15 уездов пока отказались от этого блага?

  • Велосипедная прогулка по Беларуси
    Неизвестная Беларусь

    Sputnik собрал три маршрута для путешественников: где увидеть "белорусские Мальдивы", поесть страусятины и покататься на болотоходе - в обзоре красот республики.

  • Пациенты на приеме в больнице
    Легко отделались

    Туристы из Белоруссии, попавшие в ДТП по дороге из Тбилиси в Телави, заявляют, что автобус не сорвался в пропасть и они остались живы благодаря действиям водителя.

  • Саксофон
    Джаз в Сухуме

    III Международный джазовый фестиваль в Сухуме откроет легендарный американский музыкант Рональд Бейкер, в рамках фестиваля выступит трио Армена Мерабова.

  • Мусорные баки, фото из архива
    "Мусорный" вопрос

    Жители пригородов Баку решают "мусорный" вопрос как могут - отходы сжигают, при этом люди вынуждены вдыхать едкий канцерогенный дым.

  • Ереван, Армения. Каскад
    Программа-минимум

    Поездка на Севан, дегустация рыбы, прогулка по Каскаду, фото на фоне Арарата, посещение церквей в отдаленных районах — что обязательно нужно сделать туристу в Армении?

  • Смартфон, архивное фото
    Байконур оффлайн

    На космодроме "Байконур" ввели запрет в рабочее время пользоваться социальными сетями не только с рабочих компьютеров, но и с личных гаджетов.

  • Главный экономист экспертного отдела управления денежной наличности Нацбанка Кумушай Артыкова
    Прибыльный бизнес

    Главный экономист экспертного отдела управления денежной наличности Нацбанка Кыргызстана рассказала, как можно заработать на приобретении коллекционных монет.

  • Искандар Джалилов, архивное фото
    Таджикский легион

    Стало известно, что таджикский защитник Искандар Джалилов перешел в болгарский клуб "Локомотив" (Пловдив), а Фарход Восиев перебрался в российскую футбольную команду "Тюмень"

  • Участники общественной организации Поисковое движение Калининградской области во время раскопок
    Уникальная находка

    Калининградские поисковики обнаружили именную ложку и теперь ищут родственников фронтовика – уроженца Узбекской ССР, чтобы передать им вещь, потерянную 73 года назад.

  • Ярмарка свободных ремесленников Осетии Hikond”
    Волшебство повсюду

    Корреспондент Sputnik побывала на организованной творческой лабораторией "Портал" ярмарке во Владикавказе и убедилась, что "Hikond" - больше чем просто ярмарка.

  • Президент Латвии Раймондс Вейонис с супругой, одетые в народные костюмы, во время шествия участников Праздника песни и танца
    Неловкая ситуация

    Латвийцы снова посмеялись над выступлением президента Раймондса Вейониса – глава государства забыл свою речь и пожелал всем прекрасной погоды.

  • Дворец великих князей литовских
    Княжеский ремонт

    В Вильнюсе завершилась реставрация Дворца литовских князей - работы продолжались 15 лет и обошлись практически в сто миллионов евро.

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Топ самых сексуальных женщин третьего тысячелетия по версии Maxim
Футбол. ЧМ-2018. Матч Испания - Россия
"Кипящий" стадион: Россия по пенальти выиграла у Испании
Сколько стоят команды ЧМ-2018
Спорт и деньги: сколько стоят команды ЧМ-2018

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться