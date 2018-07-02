Гырбу: у молдавских бизнесменов нет воображения

По словам собеседника, молдавские инвесторы предпочитают вкладывать свои деньги в уже кем-то опробованный вид деятельности, следуя узким, но надежным бизнес-идеям. Причем такой подход касается как малого, так и крупного бизнеса.

"У нас предприниматели не имеют "жилы", они не знают, во что инвестировать. Сначала появились в Кишиневе маршрутки, все бросились в этот бизнес. Если кто-то заметил, в определенный момент в Молдове начали покупать лимузины для свадеб, их были сотни, больше, чем в Лас-Вегасе. Странная ситуация. У нас, если кто-то начинает бизнес, все кидаются и думают, что напали на золотую жилу", — отметил экономист.

Естественно, что в этой ситуации происходит перенасыщение рынка, многие бизнесмены не выдерживают конкуренции и закрывают предприятие.

"У нас не так много идей для бизнеса, и наши предприниматели не так уж сообразительны. Мне кажется, то же самое объяснение можно отнести к рынку недвижимости", — резюмировал эксперт.