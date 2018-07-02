Олейник: такими будут цены на квартиры в Кишиневе в ближайшее время

Эксперт по вопросам недвижимости Петр Олейник рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова о том, стоит ли ожидать повышения цен на жилье в столице.

Цены на квартиры в Кишиневе продолжают падать. Больше всего падение цен на недвижимость затронуло однокомнатные квартиры в районе Телецентра. В начале текущего года стоимость жилья в столице снизилась в целом на пять-шесть евро за квадратный метр.

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Эксперт Петр Олейник рассказал в эфире радиостудии Sputnik, что будет с ценами на квартиры в ближайшее время.

"Исторически цены на недвижимость в Кишиневе устанавливались в валюте. Когда-то они были в долларах, теперь они — в евро. Поэтому, можно сказать, что цены стабилизировались. За последние полтора года цены находятся на уровне 500-600 евро за квадратный метр, что и будет в ближайшее время", — отметил собеседник.

Цена на квартиру, по его словам, будет варьироваться только в зависимости от района и типа квартиры.