Эксперт: россияне боятся неожиданностей от мигрантов

Эксперт по вопросам миграции Гавхар Джураева прокомментировала новые правила, которые будут наделять граждан России правом лишать регистрации мигрантов, прописанных на их жилплощади, но там не проживающих.

Согласно готовящимся поправкам в законодательство РФ, отсутствие мигранта по месту регистрации станет основанием для прекращения "прописки", — сообщает Sputnik Таджикистан со ссылкой на газету "Известия". При этом граждане России смогут производить подобную процедуру без присутствия квартиранта.

Соответствующие поправки о внесении изменений в закон "О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ" подготовил Комитет Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.

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Как пояснил депутат Комитета от КПРФ Сергей Гаврилов, на данный момент мигранта можно лишить регистрации, если он смошенничал с "пропиской", встал на учет в другом месте, уехал из страны или скончался.

По мнению эксперта общественной организации "Миграция и закон" Гавхар Джураевой, упрощение процедуры лишения российской регистрации напрямую связано с вопросами безопасности граждан России.

"Мигрант приезжает не на свою родину, и от него могут ждать разных неожиданностей. Чтобы таких неожиданностей было меньше, по всему миру идет волна озабоченности усилением миграции из стран, которые достаточно далеко друг от друга по культуре, истории, этнопсихологии", — отметила она.

По мнению эксперта, владельцев жилья, в котором проживают иностранцы, можно было бы исключить из процедуры регистрации мигрантов, возложив всю ответственность на сотрудников Федеральной миграционной службы России.

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"Мы очень просили, чтобы, минуя посредников, регистрацию делали прямо у сотрудников ФМС с последующим уведомлением их о смене места жительства. Чтобы было ответственное лицо за их пребывание", — отметила Джураева.