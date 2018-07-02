Эксперт: россияне боятся неожиданностей от мигрантов

Согласно готовящимся поправкам в законодательство РФ, отсутствие мигранта по месту регистрации станет основанием для прекращения "прописки", — сообщает Sputnik Таджикистан со ссылкой на газету "Известия". При этом граждане России смогут производить подобную процедуру без присутствия квартиранта.
Соответствующие поправки о внесении изменений в закон "О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ" подготовил Комитет Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.
Как пояснил депутат Комитета от КПРФ Сергей Гаврилов, на данный момент мигранта можно лишить регистрации, если он смошенничал с "пропиской", встал на учет в другом месте, уехал из страны или скончался.
По мнению эксперта общественной организации "Миграция и закон" Гавхар Джураевой, упрощение процедуры лишения российской регистрации напрямую связано с вопросами безопасности граждан России.
"Мигрант приезжает не на свою родину, и от него могут ждать разных неожиданностей. Чтобы таких неожиданностей было меньше, по всему миру идет волна озабоченности усилением миграции из стран, которые достаточно далеко друг от друга по культуре, истории, этнопсихологии", — отметила она.
По мнению эксперта, владельцев жилья, в котором проживают иностранцы, можно было бы исключить из процедуры регистрации мигрантов, возложив всю ответственность на сотрудников Федеральной миграционной службы России.
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"Мы очень просили, чтобы, минуя посредников, регистрацию делали прямо у сотрудников ФМС с последующим уведомлением их о смене места жительства. Чтобы было ответственное лицо за их пребывание", — отметила Джураева.