Обозреватель: у россиян есть шанс "вырвать" победу у хорватов

Спортивный обозреватель Анатолий Горсков считает, что сборная России по футболу, которая встретится в четвертьфинале ЧМ-2018 с командой Хорватии, столкнется с градом ударов по воротам, что значительно осложнит задачу российских футболистов.

Сборная России накануне сыграла в основное и дополнительное время вничью с Испанией (1:1), а в серии пенальти одержала верх со счетом 4:3. В этот же день сборная Хорватии победила датчан, и 7 июля в Сочи встретится с россиянами.

"С Хорватией будет такой же "валидол", Хорватия любит "подержать" мяч, любит его "покатать", кроме того, любит бить с разных дистанций. Они (хорватские футболисты — ред.) не будут, как Испания, играть до верного, закатывать мяч, будут бить чаще, ударов по воротам будет даже больше, чем у Испании", — сказал Анатолий Горсков в эфире радио Sputnik.

© Sputnik / Александр Вильф Тренер сборной Хорватии дал прогноз на матч с Россией

Обозреватель прогнозирует "очень тяжелый матч", в котором способна сработать быстрый переход от обороны в контратаки. Однако он считает, что российским футболистам надо "начать бегать", поскольку велика вероятность, что команда дрогнет, если будет стоять весь матч только в обороне.

"Я надеюсь, что мы сможем навязать контригру Хорватии. У нас есть шансы, как у любой команды, а перед матчем они — 50 на 50. По технике и по игре Хорватия, наверное, самая привлекательная команда чемпионата мира. Но мы же умеем ломать чужую тактику, у нас есть такие же шансы забить гол", — уверен Анатолий Горсков.