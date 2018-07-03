Жилин: США вновь делает ставку на варварское оружие

В Соединенных Штатах Америки прошли первые испытания управляемой ядерной бомбы B61-12. Сотрудник Национального управления ядерной безопасности Министерства энергетики США Майкл Люттон заявил, что данные испытания продемонстрировали полное соответствие оружия требованиям национальной безопасности.

Данные испытания в эфире радио Sputnik прокомментировал военный аналитик Александр Жилин.

"Испытания новой ядерной бомбы Соединенными Штатами свидетельствует о том, что реформа, которую затеял Трамп, идет по нескольким направлениям. Боеприпасы могут быть прежними, они могут быть управляемыми, они могут быть более мощными. А ставка делается на изменение носителей. Вслед за этой бомбой можно ожидать появления новых носителей этих бомб: модернизации существующих самолетов или появления новых носителей. Это "игра в длинную". Но печально то, что ставка на это совершенно варварское оружие сохраняется", — отметил Александр Жилин.