Паскару: ЧМ-2018 увенчал возвращение России на мировую политическую арену

По его словам, еще 15 лет назад в России не представлялось возможным проведение крупнейших мероприятий, к которым было бы приковано внимание всего мира. Однако организация конкурса "Евровидение" в 2009 году в Москве, зимней Олимпиады в Сочи в 2014 году, и, наконец, Чемпионата мира по футболу сломали в глазах мирового сообщества многие стереотипы о России, навязанные западной пропагандой.

"Пятнадцать лет назад Россия не могла себе позволить ни Олимпиаду, ни чемпионат мира. Но за это время мы видим, что держава возродилась, хотя и не все идеально. Но преобладает дух национального единства, и сейчас в мире начинают уважать и считаться с Россией", — отметил собеседник.

Он напомнил, что многие противились проведению чемпионата мира по футболу именно в России и даже угрожали бойкотировать мундиаль, понимая, что такое мероприятие, которое по проявляемому к нему интересу превосходит даже Олимпиаду, будет многое означать для имиджа страны и ее продвижения на мировой арене.

© Sputnik / Михаил Климентьев Жизнь стадионов России после мундиаля - Путин дал ответ

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"Спорт всегда был связан с политикой, несмотря на то, что это не все признают. Чемпионат в России — это хорошо для имиджа страны. Это открывает возможность договариваться, учитывая большое количество лидеров иностранных государств, которые приехали на спортивное мероприятие и провели встречи с российским лидером. Это возможность в неформальной обстановке поговорить друг с другом наедине", — добавил политолог.