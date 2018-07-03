Попович: менее 20% лицеистов, не сдавших БАК, приходят на повторную сессию

Какова вероятность сдать экзамены на степень бакалавра со второго раза: об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал советник президента по образованию, культуре и исследованиям Корнелиу Попович.

Министерство образования, науки и исследований Молдовы подвело итоги экзаменационной сессии на степень бакалавра. Согласно предварительным данным, 11 тысяч 369 кандидатов сдали экзамены, что составляет 62,64% от общего числа допущенных к тестированию. В прошлом году показатель составлял 58,63%.

Повторная экзаменационная сессия пройдет с 16 по 23 июля. Однако, писать экзамен повторно приходят менее 20% учеников, не сдавших его с первого раза, рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова советник президента по образованию, культуре и исследованиям Корнелиу Попович.

© Sputnik / Сергей Пятаков Предварительные итоги БАК-2018: сколько человек завалили экзамены

"Наша статистика доказывает, что менее 20% детей возвращается на следующий год, чтобы пересдать экзамен. И из них очень мало кому удается сдать. И тут возникает вопрос, что происходит с теми 80% детей, которые не сдали БАК? Как правило, они покидают Республику Молдова, а это молодые, работоспособные люди — наше будущее", — отметил собеседник.

По его словам, экзамены на степень бакалавра являются одной из причин, по которой молдавская молодежь не видит будущего в своей стране.