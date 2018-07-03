16:22 03 Июля 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.60
  • USD16.83
  • RUB0.27
  • RON4.21
  • UAH0.64
Поиск
Корнелиу Попович
© Sputnik / Osmatesco

Попович: менее 20% лицеистов, не сдавших БАК, приходят на повторную сессию

Сказано в эфире
Получить короткую ссылку
49 0 0

Какова вероятность сдать экзамены на степень бакалавра со второго раза: об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал советник президента по образованию, культуре и исследованиям Корнелиу Попович.

Министерство образования, науки и исследований Молдовы подвело итоги экзаменационной сессии на степень бакалавра. Согласно предварительным данным, 11 тысяч 369 кандидатов сдали экзамены, что составляет 62,64% от общего числа допущенных к тестированию. В прошлом году показатель составлял 58,63%.

Повторная экзаменационная сессия пройдет с 16 по 23 июля. Однако, писать экзамен повторно приходят менее 20% учеников, не сдавших его с первого раза, рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова советник президента по образованию, культуре и исследованиям Корнелиу Попович. 

Результаты экзаменов
© Sputnik / Сергей Пятаков
Предварительные итоги БАК-2018: сколько человек завалили экзамены

"Наша статистика доказывает, что менее 20% детей возвращается на следующий год, чтобы пересдать экзамен. И из них очень мало кому удается сдать. И тут возникает вопрос, что происходит с теми 80% детей, которые не сдали БАК? Как правило, они покидают Республику Молдова, а это молодые, работоспособные люди — наше будущее", — отметил собеседник.

По его словам, экзамены на степень бакалавра являются одной из причин, по которой молдавская молодежь не видит будущего в своей стране.

По теме

Предварительные итоги БАК-2018: сколько человек завалили экзамены
БАК-2018: выпускники сдают последний экзамен
Нескольким сотням молдавских школьников не дадут сдать экзамен БАК-2018
Теги:
результаты экзаменов, поступление в ВУЗ, экзамены на степень бакалавра, БАК-2018, советник президента, ВУЗы, Корнелиу Попович, Молдова, Кишинев, Образование


Правила пользованияКомментарии

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Суд, правосудие
    Мало дали

    Прокурор требует ужесточить наказание латвийскому железнодорожнику Александру Красноперову, признанному виновным в шпионаже в пользу России.

  • На границе с РФ рыбак нашел гранаты
    Эхо войны

    На границе Литвы и России рыбак обнаружил семь гранат и комплект боеприпасов времен Второй мировой войны.

  • Яна Тоом
    Это не этично!

    Евродепутат Яна Тоом обратилась с жалобой на портал Delfi в Совет по прессе Эстонии.

  • Военнослужащие, архивное фото
    Тема ушла

    Тема размещения военной базы России в Беларуси сегодня не актуальна, заявил посол республики в Москве Игорь Петришенко.

  • Пробка из машин на улице Шартава в Тбилиси
    Борьба за воздух

    Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил о необходимости запретить ввоз в Грузию старых автомобилей из-за рубежа по причине неэкологичности.

  • Рональд Бейкер
    Здесь ценят джаз

    О том, как джаз стал частью жизни, и чем поразила Абхазия, в интервью Sputnik рассказал трубач и певец из Америки Рональд Бейкер.

  • правительство
    Имеем право!

    Цхинвал заявил, что оставляет за собой право на введение санкционных списков в отношении граждан Грузии.

  • Суд, правосудие
    Мало дали

    Прокурор требует ужесточить наказание латвийскому железнодорожнику Александру Красноперову, признанному виновным в шпионаже в пользу России.

  • На границе с РФ рыбак нашел гранаты
    Эхо войны

    На границе Литвы и России рыбак обнаружил семь гранат и комплект боеприпасов времен Второй мировой войны.

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Фотоколлаж из круссана и кота
Милые фото: коты, похожие на булочки и другую выпечку
Почему Молдавское княжество полностью не вошло в состав России
Какую роль сыграл Манук-бей Мирзаян в подписании "Бухарестского мира"
Северный поток 2
"Северный поток-2": все, что нужно знать о строительстве газопровода

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться