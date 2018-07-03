Шатров: в Европе опасаются встречи Путина и Трампа

В Польше опасаются, что между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом будут достигнуты договоренности, противоречащие интересам Варшавы.

Такую мысль в эфире радио Sputnik высказал заместитель директора Национального института развития современной идеологии России Игорь Шатров, комментируя заявления главы МИД Польши Яцека Чапутовича, который выразил обеспокоенность возможной перезагрузкой отношений между США и Россией.

"В целом переговоры, желание президента Владимира Путина убедить президента Трампа изменить политику не заслуживают критики, но посмотрим, какой будет эффект", — заявил Чапутович, которого цитирует РИА Новости со ссылкой на польское агентство РАР.

Он также добавил, что в Варшаве рады, что Европа и США поддерживают антироссийские санкции.

По мнению российского политолога Игоря Шатрова, Варшава опасается того, что в результате встречи Трамп изменит свою позицию, например, по "Северному потоку-2" или по Украине, и в целом, что отношения между Россией и США потеплеют.

"Польша сейчас делает свою игру и получает дивиденды на противостоянии США и России. Польша является сторонником поставок сжиженного газа в Европу, рассчитывая стать европейским хабом для американского сжиженного газа. Американский сжиженный газ — конкурент российского трубопроводного газа, соответственно, если "Северный поток" будет построен, то ни о каком сниженном газе речи не может идти", — сказал эксперт.

© Sputnik / Михаил Климентьев У Путина есть то, чего хочет Трамп и боятся поляки

Политолог считает, что Варшава претендует на роль самого надежного союзника США в Европе, пытаясь вырвать знамя лидера из рук Берлина. Однако главные опасения связаны с финансовыми дивидендами, которые Польша может получить в случае, если отношения между Россией и Соединенными Штатами останутся в нынешнем состоянии или ухудшатся.

"Самая главная тревога Варшавы — это строительство "Северного потока-2", который входит в завершающую стадию. Это значит, что все воздушные замки, которые построило польское руководство, грозят разрушиться, а встреча Путина и Трампа может перевесить чашу весов в невыгодную для Варшавы сторону", — заключил Шатров.

Встреча Путина и Трампа должна состояться в Хельсинки 16 июля.

Лидеры России и США лично встречались дважды. В июле 2017 года президенты провели полноценные переговоры во время саммита G20 в Гамбурге, обсудив проблемы двусторонних отношений, сирийский и украинский кризисы.

В ноябре Путин и Трамп пообщались "на ногах" на саммите АТЭС в Дананге. Во время встречи они одобрили совместное заявление по Сирии. После этого главы государств несколько раз беседовали по телефону.

Мероприятие в Хельсинки станет первой полноформатной встречей лидеров двух стран без привязки к саммитам.