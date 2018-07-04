Гращенков: чемпионат мира показал иностранцам реальную Россию

Президент Российской Федерации Владимир Путин уже "выиграл" чемпионат мира по футболу, несмотря ни на что, написал обозреватель газеты USA Today Мартин Роджерс. Журналист считает, что мундиаль заставил всех забыть о всех претензиях, которые предъявляло Москве мировое сообщество.
По мнению политолога Ильи Гращенкова, чемпионат стал способом показать иностранцам реальную Россию, а не такую, какой ее описывают западные СМИ.
"Еще со времен Древней Греции спортивные соревнования являются во-первых, способом примирения, когда стороны выясняют отношения на стадионе, а не с оружием в руках, а во-вторых, средством представления того государства, где проходят состязания. Естественно, и для нашей страны чемпионат стал способом показать реальную Россию, реальных русских, а не тех, которых рисуют некоторые средства западной пропаганды, изображая россиян как архаичных и агрессивных людей", — считает собеседник радио Sputnik.
По его словам, впечатление иностранцев от России оказались гораздо лучше, чем они ожидали.
"Те иностранные болельщики, которые приехали в Москву, увидели современный город с большим количеством общественных мест, с дружелюбными жителями — дружелюбными не по случаю чемпионата, а по своему характеру. И, да, полагаю, что этот чемпионат действительно можно записать в плюс как средство разрядки, исправления образа России за рубежом, потому что те иностранцы, которые здесь побывали, смогут рассказать, что в России все не так, как рисуют некоторые их СМИ", — заключил политолог.