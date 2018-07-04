Мидриган: отношения США и ЕС развиваются по-советски

На прошедшем в июне в Канаде саммите страны G7 столкнулись с отсутствием единства по важным экономическим и политическим международным вопросам. Встречу в Ла-Мальбе даже назвали "G6 + Трамп", имея в виду особую позицию США по ряду ключевых проблем. Президент США Дональд Трамп досрочно покинул встречу, поставив ее итоги под сомнение, а также отказался подписывать итоговую декларацию G7.

По мнению декана факультета международных отношений Университета им. Константина Стере Павла Мидригана, Трамп встал на тропу войны с Евросоюзом, отстаивая экономические интересы Соединенных Штатов.

"Идет очень жесткая борьба за экономические интересы: пошлины и так далее. То же самое было при Советском Союзе. Раньше все пользовались преимуществом российского рынка. Нужен был бензин — получайте, удобрения — получайте, древесина — получайте, нам в Молдавии надо было только получить груз на Реваке. Сейчас Трамп говорит: "Минуточку, ребята, давайте посмотрим торговый баланс, что вы экспортируете в Штаты и что мы импортируем вам". Оказался большой дефицит", — отметил собеседник радиостудии Sputnik Молдова.

В марте США ввели ввозные пошлины на сталь в размере 25% и 10%-ую пошлину на ввоз алюминия, что серьезно пошатнуло отношения с их главными партнерами в Европе и Азии. В ответ ЕС и страны ВТО ввели встречные ограничения, чем заслужили критику Вашингтона, который обвинил их в игнорировании правил торговой организации.

Кроме того, в июне, в Twitter Трамп пригрозил, что США введут ввозные пошлины в 20% и на автомобили из ЕС. В ответ в Евросоюзе не исключили зеркальных мер, которые могут затронуть порядка 20% объема годового экспорта США почти на 300 миллиардов долларов.