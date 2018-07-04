Колацки: в Молдове люди голосуют, руководствуясь эмоциями

Политолог Анжела Колацки рассказала о том, чем руководствуются избиратели на выборах.

В преддверии выборов каждая партия стремится расширить круг своих потенциальных избирателей. Для этого кандидаты дают громкие обещания и проводят различные мероприятия.

О том, чем все-таки руководствуются избиратели, отдавая голос за того или иного кандидата, в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказала доцент кафедры политических наук Молдавского Государственного университета Анжела Колацки.

"Чем ниже политическая культура избирателей, тем больше они верят предвыборным обещаниям. Наша задача — формировать гражданина, и тогда будет сложнее обманывать красивыми фразами и дешевым популизмом. Однако это имеет место быть", — отметила собеседница.

По ее словам, избиратели чаще всего руководствуются эмоциями.

"Люди руководствуются и эмоциями, которые в большей степени превалируют у людей с не очень высокой политической культурой, и рациональной частью. Иногда голосуют, даже просто если кандидат им симпатичен, располагает к себе. И лишь небольшой процент людей прислушивается и изучает политические программы", — заключила Колацки.