Гусев: новое отравление в Англии говорит о непричастности РФ к "делу Скрипалей"

Очередной случай отравления нервно-паралитическим веществом, произошедший недалеко от Солсбери, никак не связан с Россией и доказывает ошибочность поиска некоего "российского следа" в "деле Скрипалей".

Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал директор Института стратегического планирования Александр Гусев, анализируя информацию о новом случае отравления "неизвестным веществом" двух человек в городе Эймсбери. Их госпитализировали в больницу Солсбери в критическом состоянии.

Как ранее сообщило агентство РИА Новости, в субботу вечером в одном из домов обнаружили без сознания 40-летних мужчину и женщину.

"Изначально предполагалось, что оба пациента почувствовали себя плохо после возможного употребления героина или нечистого курительного кокаина. Однако сейчас проводятся дальнейшие анализы с целью установить вещество, которое спровоцировало ухудшение состояния пациентов", — говорится в заявлении полиции.

По мнению российского политолога Александра Гусева, пока непонятно, каким веществом эти люди были отравлены в своем загородном доме, но возникает вопрос, нет ли аналогии с тем, что произошло в Солсбери, с отравлением бывшего российского офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

"Я полагаю, что здесь никакой аналогии нет. Это лишний раз подтверждает, что это носит в значительной степени спонтанный характер, и то, что произошло со Скрипалями, никак не может отразиться на России", — считает политолог.

Он также отметил, что было доказано полное отсутствие "российского следа" в "деле Скрипалей", не надо его искать и в очередном случае, который произошел накануне.

"Мне кажется, что ситуация с отравлением двух человек 3 июля говорит о том, что не нужно искать российский след. Там его нет и в помине. Скорее всего, либо это какие-то не очень психически уравновешенные люди занимаются отравлением простых британских граждан, либо это действия британских спецслужб, которые действуют по заказу", — добавил Гусев.