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Корнелиу Попович
© Sputnik / Osmatesco

Попович: в Молдове может полностью исчезнуть высшее образование

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Такое предположение в эфире радиостудии Sputnik Молдова сделал советник президента по образованию, культуре и исследованиям Корнелиу Попович.

На начало 2017-2018 учебного года численность студентов в вузах Молдовы составляла более 65 тысяч человек (за исключением иностранцев), что на девять тысяч (12,3%) меньше, чем в 2016-2017 учебном году.

К 2020 году это число может сократиться до 50 тысяч, рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова советник президента по образованию, культуре и исследованиям Корнелиу Попович.

"Недавно, при помощи Всемирного банка было проведено исследование, которое показало, что к 2020 году число студентов в Молдове упадет до 50 тысяч по всей стране. Это критическое число. Это превратит Молдову в страну, которая идет по пути исчезновения высшего образования", — заявил Корнелиу Попович.

Собеседник также рассказал о том, как можно исправить ситуацию.

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"Необходимо изменить законодательство и отношение нашего правительства к системе, которая позволяет нашим детям обучаться за рубежом. Мы не должны препятствовать обучению студентов там, но нужно учитывать и свои интересы. Так, нужно установить стипендии по академической мобильности. Чтобы студенты обучались в наших вузах, но на несколько семестров могли бы отправиться на стажировку за границу, а в конце обучения получали бы 2 диплома — молдавский и иностранный", — отметил Попович.

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Теги:
поступление в ВУЗ, высшее образование, ВУЗы, Молдова, Кишинев, Образование


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