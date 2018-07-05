Фельдман: больше всего в Молдове дискриминируют ромов

Председатель совета по равенству Ян Фельдман рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова о том, кто больше всего подвержен дискриминации в республике.

Пол, язык общения и этническая принадлежность являются основными признаками, по которым в Молдове можно столкнуться с неравенством.

О том, кто больше всего подвержен дискриминации в республике в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал председатель совета по равенству Ян Фельдман.

"Если говорить о критериях, то на первом месте — дискриминация людей с ограниченными возможностями, на втором — дискриминация по гендерному признаку, на третьем — по языку, и четвертый критерий — этнос и раса. Говоря об этнической дискриминации — на перовом месте ромы, от них больше всего жалоб. В первую очередь, это связано с доступом к товарам и услугам. К примеру, они приходят заказать торжество, а им говорят, что не будут проводить ромскую свадьбу, или отказывают что-то продать и т.д.", — отметил собеседник.

По его словам, основной причиной дискриминации являются стереотипы.

"В целом, это связано и с самой историей, но главное — это стереотипы. Если у нас есть стереотипное видение, то мы не видим, что они делают хорошего, а видим только плохое", — заключил Фельдман.