Млечко: в этом году введены новые правила зачисления в вузы Молдовы

Ректор Славянского университета республики Татьяна Млечко рассказала в эфире радиостудии Sputnik Молдова о новом регламенте поступления в вузы страны, который содержит несколько неудобных для абитуриентов положений.

По ее словам, это, прежде всего, касается нововведения, которое предоставило вузам право самостоятельно устанавливать периоды приема документов. Таким образом, приемные комиссии в разных вузах будут работать в разное время, что создаст неудобства абитуриентам, особенно из районов.

"Нас обеспокоило не то, справятся ли вузы с новой формулой приема. Конечно, справятся, потому что современные вузы научились выживать в различных условиях. Мы беспокоились о будущих студентах, которые будут в растерянности. Приехал человек, к примеру, с юга республики или с севера, чтобы подать документы, пошел в один вуз, оказалось, что там его не совсем что-то устраивает, пошел в другой, а там принимают документы не сегодня, а в другое время", — отметила она в эфире радиостудии Sputnik Молдова.

Проводить набор в течение всего лета вузы не в состоянии, говорит собеседница, поскольку это связано с дополнительными затратами. В этой ситуации будущие студенты должны внимательно изучить сайты учебных заведений, которые будут содержать всю информацию о работе приемной комиссии.

© Sputnik / Ирина Ляхова Что ожидает абитуриентов, желающих поступить в приднестровский ВУЗ

В самом Славянском университете Молдовы документы будут приниматься в два этапа: с 16 по 27 июля и с 20 по 25 августа. Кроме того, в этом учебном заведении внедрена такая опция, как электронная подача документов. Ее оценят абитуриенты, решившие воспользоваться возможностью подать заявку на поступление в несколько вузов.

"Рассматривая для себя перспективу другого вуза, они могут в этот альтернативный вуз подать документы в электронной форме. Такую возможность предоставляет Славянский университет", — уточнила Татьяна Млечко.