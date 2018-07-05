Панин об отравлении в Эймсбери: в Британии назревает серьезная угроза

Несостоятельность Великобритании предотвратить провоз в страну или синтезирование в ней нервно-паралитических веществ может привести к значительно более серьезным последствиям, если они попадут в руки экстремистов.

Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал российский эксперт в области анализа рисков Алексей Панин, комментируя очередной случай отравления двух человек в британском Эймсбери.

Мужчину и женщину в английском городе Эймсбери отравили тем же веществом, что и экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь, об этом заявил глава контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Нил Басу. Речь идет о веществе A-234, к которому британские власти приравнивают "Новичок".

По словам Басу, еще предстоит изучить, связаны ли между собой эти два инцидента, и идет ли речь о веществе из одной и той же партии.

Партнер российско-британской компании в области анализа Urus Advisory Алексей Панин считает, что систематическое применение в Великобритании запрещенного нервно-паралитического вещества указывает на брешь в ее обороне, которая позволяет или завозить данное вещество или синтезировать его внутри страны.

"Вместо того, чтобы обвинять любую из стран, необходимо разбираться с этим инцидентом. Если подобные вещества попадут в руки экстремистов, а гипотетически такой вариант обсуждается, они могут быть использованы на практике. Не исключено, что речь идет о более серьезной угрозе, чем какой-то скандал между двумя странами. С этим надо разбираться, не пытаясь доказать какие-то удобные версии, а собирая любые возможные доказательства", — подчеркнул аналитик.

По его мнению, будет странно, если в данном случае Лондон будет действовать также, как в "деле Скрипалей", так как ни о каких связях пострадавших людей с Россией не заявлено.

"Но совершенно очевидно, что такая история, когда на основании качества вещества делаются заключения о его природе, о стране его происхождения, уже повторяться не должна, тем более, что уже в нескольких странах подтвердили, что как минимум теоретически это вещество можно синтезировать в этой стране, и для этого есть все необходимые ингредиенты и технические мощности", — заключил собеседник.