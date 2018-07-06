Хуршудов: цены на нефть вырастут, если Трамп продолжит спорить с ОПЕК

Попытки Дональда Трампа заставить ОПЕК увеличить добычу нефти всегда приводили к обратному – взлету цен на черное золото, так произойдет и на этот раз, уверен эксперт в области энергетики Александр Хуршудов.

Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что ОПЕК должна повысить производство на 2 миллиона баррелей в день.

В эфире Fox News Трампа спросили, считает ли он, что рынком нефти манипулируют.

"Сто процентов. Это ОПЕК, они должны это прекратить", — сказал Трамп. "С моей точки зрения, они должны добавить еще 2 миллиона баррелей (в день — ред.)… им надо производить больше", — добавил президент США, которого цитирует РИА Новости.

По мнению сотрудника Агентства нефтегазовой информации Александра Хуршудова, американский президент не понимает, чего просит. Эксперт уверен, что его требование нарастить добычу до двух миллионов баррелей практически невыполнима.

"Я очень сильно сомневаюсь, что ОПЕК способна нарастить добычу не то, чтобы на 2 миллиона, а даже на один миллион баррелей в сутки. По моим оценкам более 600 тысяч не получится. Примерно это Трампу и пообещали", — отметил собеседник радио Sputnik.

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Эксперт уверен, что давление на ОПЕК со стороны Дональда Трампа приведет к росту цен на нефть. Так уже было, напомнил Хуршудов.

"Если будет спор между Трампом и ОПЕК, цены пойдут вверх обязательно. Потому что любая ругань, любая угроза санкций приведет к тому, что биржевики закупятся и будут ждать, когда нефть подорожает. А Трамп уже один раз пытался приструнить ОПЕК, и цены сразу пошли вверх. А сейчас вышли на уровень трехлетнего максимума. Он притих, но сейчас снова решил попробовать", — заключил специалист.