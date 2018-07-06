Мидриган: творческий подход к мячу в игре с хорватами принесет россиянам победу

Член федерации футбола Молдовы Павел Мидриган рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова, что нужно сделать российским футболистам, чтобы успешно противостоять хорватам в завтрашней игре.

Сборная России героически выстояла против команды Испании в 1/8 финала на домашнем мундиале. Теперь россиянам предстоит не менее сложный матч против сборной Хорватии, которая прошла в 1/4 финала, обойдя футболистов Дании.

© Sputnik / Алексей Даничев Назначен арбитр на матч между Россией и Хорватией

Матч между сборными России и Хорватии будет заключительным на стадии четвертьфиналов. Он пройдет 7 июля в Сочи на олимпийском стадионе "Фишт".

По мнению члена Федерации футбола Молдовы Павла Мидригана, у российской сборной есть шанс одолеть соперника в четвертьфинале, если она добавит в свою игру оригинальности и креатива.

"Больше задумки надо, больше надо нестандартных решений. Правила для всех едины, нужно делать креативный футбол, создавать неожиданные ситуации", — сказал собеседник радиостудии Sputnik Молдова.

Павел Мидриган также добавил, что очень многое будет зависеть от тренера, а также от лидера игры.

"Когда есть лидер в команде, как Месси, Рональдо, он задает и создает этот тон. В России не просматривается такой лидер, разыгрывающий комбинации, который мог бы что-то придумать. Им надо больше изобретательности в футболе. Очень важно это. Если эта нестандартность будет, может быть удастся обыграть хорватов. А если просто будут туда-сюда бегать, то далеко они не уйдут", — заключил собеседник.