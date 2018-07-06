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Елена Боднаренко
© Sputnik / Miroslav Rotari

Боднаренко: отказ ЕС может отвадить от Молдовы остальных доноров

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По мнению депутата молдавского парламента Елены Боднаренко, столь жесткой критики в адрес Молдовы в Европарламенте никогда не звучало, а отказ евродепутатов в предоставлении республике макроэкономической помощи спровоцирует аналогичные решения от других финансовых доноров.

 

 

Европейский парламент (ЕП) одобрил в четверг резолюцию с призывом к Еврокомиссии (ЕК) заморозить выплаты в рамках макрофинансовой помощи Молдове — 100 миллионов евро — до разрешения ситуации с выборами примара (мэра) Кишинева. Соответствующий документ поддержали 343 депутата. 

Европейский парламент
© Sputnik / Алексей Витвицкий
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По словам депутата молдавского парламента от фракции ПКРМ Елены Боднаренко, заключение Европарламента было ожидаемым.

"Неоднократно наши европейские партнеры высказывались о состоянии демократии в Республике Молдова, об отношении к гражданам нашей страны, о коррупции. И последнее произошедшее в стране событие — это непризнание юридическими органами и следом Центральной избирательной комиссией результатов местных выборов в Кишиневе, а по сути — непризнание волеизъявления сотен тысяч молдавских граждан, оно, конечно, вызвало взрыв недовольства и в Европейском парламенте", — отметила собеседница радиостудии Sputnik Молдова.

Депутат не исключает, что в связи с отзывом макроэкономической помощи придется пересмотреть или закрыть программы, которые должны были финансироваться за ее счет. Более того, не исключено, что после отказа в предоставлении финансовой помощи от Европарламента последуют аналогичные решения от других структур.

"Обычно и МВФ в выдаче своих кредитов основывается на выводах Европарламента", — заключила Боднаренко.

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Теги:
Европарламент, финансовая помощь, отказ, Елена Боднаренко


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