Боднаренко: отказ ЕС может отвадить от Молдовы остальных доноров

По мнению депутата молдавского парламента Елены Боднаренко, столь жесткой критики в адрес Молдовы в Европарламенте никогда не звучало, а отказ евродепутатов в предоставлении республике макроэкономической помощи спровоцирует аналогичные решения от других финансовых доноров.

Европейский парламент (ЕП) одобрил в четверг резолюцию с призывом к Еврокомиссии (ЕК) заморозить выплаты в рамках макрофинансовой помощи Молдове — 100 миллионов евро — до разрешения ситуации с выборами примара (мэра) Кишинева. Соответствующий документ поддержали 343 депутата.

© Sputnik / Алексей Витвицкий Европарламент одернул Молдову: денег не видать

По словам депутата молдавского парламента от фракции ПКРМ Елены Боднаренко, заключение Европарламента было ожидаемым.

"Неоднократно наши европейские партнеры высказывались о состоянии демократии в Республике Молдова, об отношении к гражданам нашей страны, о коррупции. И последнее произошедшее в стране событие — это непризнание юридическими органами и следом Центральной избирательной комиссией результатов местных выборов в Кишиневе, а по сути — непризнание волеизъявления сотен тысяч молдавских граждан, оно, конечно, вызвало взрыв недовольства и в Европейском парламенте", — отметила собеседница радиостудии Sputnik Молдова.

Депутат не исключает, что в связи с отзывом макроэкономической помощи придется пересмотреть или закрыть программы, которые должны были финансироваться за ее счет. Более того, не исключено, что после отказа в предоставлении финансовой помощи от Европарламента последуют аналогичные решения от других структур.

"Обычно и МВФ в выдаче своих кредитов основывается на выводах Европарламента", — заключила Боднаренко.