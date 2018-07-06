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Владимир Колотов
spbu.ru

Колотов: Китай правильно поступил, введя пошлины на американские товары

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Политолог Владимир Колотов комментирует решение КНР ввести пошлины на американские товары в ответ на аналогичные действия США.

Китай ввел пошлины на импорт американских товаров, ответив таким образом на аналогичные действия с американской стороны, сообщили в главном таможенном управлении КНР. Напомним, что в середине июня США ввели 25-процентную пошлину на ряд товаров из Китая, что составило почти десятую часть китайского импорта в Америке.

Политолог Владимир Колотов оценил в эфире радио Sputnik действия Китая, как правильное решение.

"Я думаю, что Китай поступает правильно — надо попытаться использовать все предусмотренные международными договорами способы и, когда они будут исчерпаны, переходить к более жестким действиям, чтобы защитить свои интересы. Ситуация напоминает середину XIX века, когда начались опиумные войны с Западом. Это традиционная западная методика — когда есть перекос в торговом балансе, они используют любое давление вплоть до военного, чтобы заставить партнера пойти на невыгодные для него шаги", — отметил Колотов.

Собеседник также подчеркнул, что Китай на данный момент пытается действовать в рамках правовой системы, однако, если это не поможет, то страна может перейти к более жестким мерам.

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Теги:
китайские товары, торговая война, пошлины, импорт, Владимир Колотов, Китай, США, Политика


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