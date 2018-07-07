Вязовский: так можно определить фальшивые деньги

О том, как определить фальшивые деньги в эфире радио Sputnik рассказал финансовый аналитик Алексей Вязовский.

Отправляясь в другую страну, прежде всего стоит позаботиться о финансах. Так, чтобы не попасть на удочку фальшивомонетчиков, следует знать о том, как определить фальшивые деньги.

О том, как распознать подделку в эфире радио Sputnik рассказал финансовый аналитик Алексей Вязовский.

"В первую очередь это водяные знаки, которые видно на свету. Помимо этого, это различные вставки, как например на пятитысячной купюре российских рублей. Пальцами можно пощупать какие-то полиграфические элементы, которые выделяются. Если проверять таким способом, то вы вряд ли наткнетесь на подделку", — отметил эксперт.

По его словам, если подделанная купюра будет сделана высокотехнологично, то распознать ее самостоятельно будет крайне трудно.