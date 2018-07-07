Жемчугов: миграция может привести к развитию эпидемий

Эпидемия — слово, которое всегда вызывает панику и страх у людей. Конечно, медицина позволяет снизить вероятность таких массовых распространений болезней, разрабатывает вакцины. Однако, тот факт, что у людей есть неограниченная возможность передвигаться в любую точку мира, может способствовать распространению опасных болезней, считает доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

"Что касается современных эпидемий, то тут миграция несет особую угрозу. К примеру, оспы уже нет, ее победили и всех провакцинировали, однако есть вероятность, что она может вернуться вновь. Современная эбола также всех пугает. Если она дойдет до портовых городов и получит там распространение, то никому мало не покажется", — отметил Жумчугов в эфире радио Sputnik.

Для микробов нет границ, нет ни политических, ни национальных предпочтений, считает эксперт.