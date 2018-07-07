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Татьяна Млечко
© Sputnik / Miroslav Rotari

Млечко: поступить в молдавский вуз можно и без степени бакалавра

Сказано в эфире
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В этом году представители диаспоры смогут поступить в молдавский вуз без сдачи экзаменов на степень бакалавра.

О новой возможности рассказала в эфире радиостудии Sputnik Молдова ректор Славянского университета Республики Молдова Татьяна Млечко.

Собеседница отметила, что за последнее десятилетие количество студентов в Молдове значительно уменьшилось. Причин тому несколько. Прежде всего, это стало результатом так называемой "демографической ямы". Кроме того, многие абитуриенты предпочитают получать образование за рубежом, в частности, в Румынии. Также дает о себе знать и миграция предыдущих лет, которая увела из Молдовы людей репродуктивного возраста. В результате, за границей выросло целое поколение граждан Молдовы.

Однако в этой мрачной картине наметился просвет. Татьяна Млечко отметила, что в последние годы наметилась тенденция возвращения детей, рожденных и обученных за рубежом, в частности, в России. Новый регламент зачисления в молдавские вузы предусматривает для них возможность получения высшего образования на родине. И для этого не обязательно сдавать экзамены на степень бакалавра.

"Регламент устанавливает правила, по которым мы можем принимать документы у выпускников учебных заведений зарубежья. Для этого не надо сдавать БАК. Признается ЕГЭ, признаются другие документы, нам показали, какие формулы использовать, чтобы осуществить такой прием", — сказала она.

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В этом смысле Славянский университет Молдовы может быть весьма интересен для тех, кто планирует вернуться на родину из России, а также для тысяч русскоязычных выпускников молдавских лицеев. Прежде всего потому, что высшее учебное заведение предоставляет всю гамму востребованных на отечественном рынке специальностей, которые можно получить, обучаясь на русском языке.

"У нашего университета есть своя ниша. Это вуз в русским языком преподавания. Поскольку в нашей стране сохраняется около 300 средних заведений с русским языком преподавания, и мы должны дать перспективу их выпускникам. Не обязательно все должны уезжать из республики, и не обязательно все должны учиться на государственном языке. В этом смысле, наш университет — это прежде всего доказательство прав человека на выбор языка в нашей стране", — подчеркнула собеседница.

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Теги:
абитуриент-2018, поступление в вуз, бакалавриат, Образование


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