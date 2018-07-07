Кротенко: эти профессии в Молдове скоро исчезнут

"Революция 4.0", с которой столкнется человечество, затронет и Молдову, а процессы, которые будут разворачиваться в связи с ней, приведут к сокращению многих специальностей.

Такую мысль в эфире радиостудии Sputnik Молдова высказал экономический эксперт Юрий Кротенко, напомнивший о книге бессменного президента Всемирного экономического форума в Давосе Клауса Шваба под названием "Четвертая промышленная революция".

"Человечество стоит на краю новой технологической революции, — пишет Клаус Шваб, — которая кардинально изменит то, как мы живем, работаем и относимся друг к другу. Подобного масштаба и сложности перемен человечеству еще никогда не доводилось испытывать. Конечно, сейчас невозможно предвидеть, как она будет разворачиваться, но уже сейчас очевидно, что она затронет все группы, слои и прослойки человечества, все профессии и т.д".

Собеседник радиостудии Sputnik Молдова отметил, что этот прогноз Клауса Шваба, опубликованный в 2015 году, вызвал неподдельный интерес у мирового финансового и политического сообщества, начав реализовываться практически сразу на глазах.

"Сегодня сформулированы основные направления, которые могут с этой "Индустрией 4.0" или "Революцией 4.0" изменить жизнь — это беспилотники, автомобили и дроны, 3-D промышленность, искусственный интеллект, компьютерная реальность, новая медицина, умный дом", — отметил Кротенко.

По его словам, предвестники "Революции 4.0" уже стали ощущаться. Ушли в небытие такие специальности, как планирование промышленности, экономика труда, нормировщик и многие другие. Постепенно сокращается потребность в юристах и банкирах, и то, что происходит в российском Сбербанке, яркий тому пример.

"В 2017 году Сбербанк перестал быть банком, он стал IT компанией. Тогда президент банка Герман Греф извинился перед российскими потребителями видеокарт за то, что все видеокарты скупались Сбербанком. Они создали лабораторию искусственного интеллекта. В результате, если в 2011 году в службе, которая занимается исковыми заявлениями, работало 50 тысяч человек, в 2017 году — 12 тысяч, в 2018 году — 5000 человек, в 2020 году будет тысяча человек. Только в 2017 году Сбербанк сократил 400 юристов", — отметил он.

Какие специальности исчезнут в ближайшие годы — ответ на этот вопрос уже дал Клаус Шваб. В своей книге он написал, что к середине 20-х годов этого века 90% новостей будут создаваться алгоритмом без вмешательства человека.