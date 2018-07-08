Астролог: дети под этим знаком зодиака - самые одаренные

Эксперты в области астрологии утверждают, что характер и способности ребенка зависят от того, в какой месяц, день и в какое время родился ребенок.

Астролог Адель Вереск рассказала в эфире радио Sputnik о том, когда рождаются самые способные и одаренные дети.

"Я заметила, что самые одаренные и способные дети — это те, которые рождаются осенью. Дети под знаком зодиака Девы очень высокоинтеллектуальные, обладают аналитическими способностями, очень трудолюбивы и решительны, а также внимательны к мелочам", — отметила собеседница.

По ее словам, дети под знаком зодиака Девы особенно выделяются среди сверстников своими умственными способностями.