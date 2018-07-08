Эксперт: вот главная опасность недосыпа

Некачественный сон, как правило, становится причиной плохого настроения и непродуктивного дня. Однако это самые щадящие его последствия. Помимо этого, недосып может привести и к более серьезным последствиям, о которых в эфире радио Sputnik рассказал медицинский эксперт Александр Калинкин.

"Недосып даже в течении нескольких дней запускает процессы, приводящие к эндокринному нарушению, сахарному диабету и т.д. Также одним из негативных последствий является снижение иммунитета, поэтому возрастает вероятность заболевания каким-либо вирусом. Людям от 18 до 65 лет нужно в среднем спать от 7 до 9 часов", — отметил Калинкин.

Однако, по его словам, у каждого есть своя норма сна, которая может быть менее 7 часов, или более 9.