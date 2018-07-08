Корниенко: залог успешной учебы ребенка в школе закладывается дома

Директор столичного Центра юных натуралистов Чезара Корниенко рассказала в эфире радиостудии Sputnik Молдова, почему детей нельзя ругать за двойки, и как родителям настроить ребенка на учёбу.

До начала школьных занятий остаётся чуть менее двух месяцев. Однако задуматься о том, как подготовить ребёнка к школе и помочь ему влиться в учебный процесс можно уже сейчас.

По словам педагога с многолетним стажем, директора столичного Центра юных натуралистов Чезары Корниенко, залог успеваемости ребенка на занятиях закладывается ещё дома. Помочь учиться должно само положительное отношение к школьным будням.

"Создавать у ребенка положительное отношение к школе нужно. Зачастую ребенок слышит и очень хорошо воспринимает то, что говорится дома, и, если создавать положительный настрой на учебный процесс, он так к нему и будет относиться. Не нужно дискредитировать школу и учебный процесс в глазах ребенка", — подчеркивает педагог.

По мнению специалиста ругать и наказывать школьников за двойки и тройки нельзя. Единственное чего таким образом добьётся родитель — выплеснет на ребенка свой гнев.

"Нужно разобраться в чём причина неуспеваемости. Ребенок не понял, плохо себя чувствовал на уроке, поссорился с кем-то и думал не об уроке, а о том, как помириться. Нужно выяснить, почему появилась эта оценка и устранить причину", — отмечает эксперт.