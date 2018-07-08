Попович: более 6 тысяч молдавских студентов уедут учиться в Румынию

Число студентов в Республике Молдова уменьшается с каждым годом. Вузы пытаются привлечь студентов разными способами, стипендиями, однако, даже на бюджетные места не хватает желающих.
Так, за последние десять лет число студентов в республике сократилось почти на 65 тысяч, рассказал собеседник радиостудии Sputnik Молдова.
"У нас за последние 10 лет количество студентов сильно упало. Тогда их было около 130 тысяч, в этом году их 65 000. Вузы, для того, чтобы выжить принимают всех студентов, лишь бы оплатили контракт", — отметил советник президента по образованию, культуре и исследованиям Корнелиу Попович.
По его словам, все больше выпускников предпочитают получать высшее образование за границей.
"Много выпускников предпочитают обучаться за рубежом. Только в этом году в Румынию поедут обучаться около 6 тысяч студентов, а это равняется количеству студентов в одном вузе Молдовы", — заключил Попович.