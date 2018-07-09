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Владимир Односталко
© Sputnik / Miroslav Rotari

Односталко: обещанного перерасчета дождутся не все пенсионеры

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Разработанный министерством здравоохранения, труда и социальной защиты проект Закона о государственной пенсионной системе предусматривает перерасчет пенсий работающих пенсионеров в несколько этапов.

В первую очередь это коснется пенсий, установленных до 1 января 1999 года для работающих лиц. Таким образом, уже с января следующего года будут пересчитаны пенсии тех граждан, чей стаж после выхода на заслуженный отдых превышает 15 лет.

По словам Владимира Односталко, таких пенсионеров в Молдове насчитывается всего 2,5 тысячи человек, что составляет незначительный процент при том, что всего в республике проживает более 80 тысяч пожилых людей, вышедших на пенсию после 1999 года. 

Нелегально работающим гражданам перерасчет пенсии не произведут
© Sputnik .
Нелегально работающим гражданам перерасчет пенсий не произведут

Тем, кто работал меньше 15 лет и вышел на пенсию до 1999 года, перерасчет проведут в 2020 году – их 5,5 тысяч. То есть, по мнению депутата от Партии социалистов, всего 8 тысяч человек из 80 тысяч (всего 10%) имеют шанс дождаться результатов реформы.

"Сколько доживет – неизвестно, потому что у нас в год умирает 21-22 тысячи пенсионеров, и это пенсионеры, вышедшие на пенсию сейчас. То есть, с одной стороны дают, с другой забирают", — добавил он.

Второй этап перерасчета коснется пенсионеров, вышедших на пенсию после 2000 года и продолжавших работать. Им придется ждать обещанных прибавок еще больше. 

"Проект предусматривает 9 лет реализации. И если вы имеете стаж после выхода на пенсию 3 года, вы получите возможность перерасчета в 2027 году, если доживете", — подчеркнул Односталко.

В любом случае, считает собеседник, при нынешнем социальном обеспечении, качестве медицинских услуг и уровне жизни в Молдове дожить до обещанных прибавок в Молдове смогут немногие.

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Теги:
перерасчет, пенсии, реформа, Владимир Односталко, Молдова


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