Млечко: сдавать экзамены на степень бакалавра в Молдове стало легче

Выпускники молдавских лицеев более сознательно стали подходить к сдаче экзаменов на степень бакалавра, это, вкупе с другими обстоятельствами, значительно облегчило сессию, что отразилось на ее результатах.

Такое мнение в эфире радиостудии Sputnik Молдова высказала ректор Славянского университета Молдовы Татьяна Млечко, комментируя промежуточные итоги экзаменационной сессии на степень бакалавра этого года.

© Sputnik / Сергей Пятаков Сколько школьников в Молдове завалило выпускные экзамены

По данным министерства образования, культуры и исследований, в этом году абитуриенты продемонстрировали результаты тестирования лучше, нежели в 2017-м. Как заявил руководитель Национального агентства по куррикулуму и оцениванию Анатол Топалэ на брифинге в понедельник, в сравнении с прошлым годом уровень сдачи экзаменов повысился примерно на четыре процентных пункта.

"Вырос и средний балл, полученный выпускниками на экзаменах. Для кандидатов из лицеев средняя оценка на экзаменах бакалавра стала впервые 7. В прошлом году была 6,3", — отметил чиновник.

По мнению ректора Славянского университета Молдовы Татьяны Млечко, улучшение результатов в этом году связано с рядом обстоятельств, зависящих как от выпускников и их родителей, так и от учителей.

"Научились работать по новым правилам. Понятней стали требования и понятней стала дорога к тому, чтобы этим требованиям соответствовать. Учителя получили соответствующие методические рекомендации. Родители поняли, что нужно по-другому относиться — не с учителем входить в контакт, а с учебником, организовывать соответствующим образом подготовку детей", — отметила собеседница радиостудии Sputnik Молдова.

Млечко также обратила внимание на то, что в Молдове стали более востребованы услуги репетиторов. С другой стороны, по словам педагогов, сами тесты теперь легче и понятней. Все это привело к более оптимистичным результатам сессии, нежели в предыдущие годы.

"Я надеюсь, что улучшение преподавания, упрощение тестов и более правильное отношение, понимание того, для чего и как это делается, облегчает процесс, и мы получаем лучшие результаты", — заключила она.